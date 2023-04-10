Aksaray’da 100 yıllık iftar geleneği sürdürülüyor

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AKSARAY (AA) - Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Böget jköyünde her gün farklı bir evde iftar yemeği veriliyor.

200 haneli köyde 11 ayın sultanı ramazan ayına girildiği zaman, hemen her gün farklı bir evde iftar yemeği organize edilerek, tüm köy halkı davet ediliyor.

İftar yemeğine giden Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun, AA muhabirine, daha önce böyle bir geleneği başka bir yerde görmediğini söyledi.

Böget köyü sakinlerinin tamamının iftarda bir araya geldiğini belirten Coşkun, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok güzel bir gelenek. Mübarek ramazan ayının gelmesiyle her gün farklı bir evde iftar yemeği veriliyor. Tüm köy halkı bu iftarda buluşarak dualar eşliğinde ezanın okunmasıyla oruçlarını açıyorlar. Böylesine güzel bir geleneği sürdüren tüm köy halkını kutluyorum."

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