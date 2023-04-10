Aksaray'da akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı yaşamını yitirdi.

Elektrik dağıtım şirketinde görevli Osman Alaer (35), merkeze bağlı Yeşilova Beldesi'nde tüketimi faturalandırmak için gittiği müstakil evin elektrik panosunu kontrol ederken akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Alaer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuk babası Alaer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.