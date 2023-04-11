Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürdü, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev aldı.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, Aksaray-Nevşehir kara yolu 3. kilometresinde bazı araçlar yoldan çıktı, bir tır da makas attı.

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