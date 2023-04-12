Görme engelli milli yüzücüler, dünya şampiyonluğuna ulaşmak için kulaç atıyor

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AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye Görme Engelliler Yüzme Milli Takımı, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta İngiltere'de gerçekleştirilecek Para Yüzme Dünya Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Aksaray Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 5 günlük kampa giren milli takımda, erkek ve bayanlarda 5 sporcu katılıyor.

Yüzme Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Albas, AA muhabirine, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta İngiltere'de gerçekleştirilecek Para Yüzme Dünya Şampiyonası için Aksaray'da yoğun bir kamp sürecine girdiklerini söyledi.

Sporcuların performans değerlendirmelerini yaptıklarını belirten Albas, şöyle konuştu:

"2022'de Portekiz'de düzenlenen Dünya Şampiyonasına bir sporcu göndermiştik. Şimdi hedefimiz 2023 Manchester Para Yüzme Dünya Şampiyonası'na daha fazla sporcuyla katılmak ve madalya kazanmak. Bu doğrultuda sporcularımızın performanslarını değerlendirip mayıs ayı içerisinde Almanya'da düzenlenecek dünya serisi yarışmalarına katılacağız. Orada da sporcularımız dünya şampiyonası için kota alacaklar. İnşallah bu kotayla dünya şampiyonasında güzel işler yapacaklar."

Albas, kampta çok güzel bir hava yakaladıklarını ifade ederek, "Sporcularımızın dereceleri gayet iyi. Kendi takımlarında iyi çalışmışlar. Kulüp antrenörleriyle sürekli kontak kuruyoruz, sporcularımızın derecelerini takip ediyoruz. Bütün sporcularımız azimleriyle bizleri mutlu ediyor. Kampta tüm sporcularımız eksiklerini gidermeye gayret ediyor." diye konuştu.

Tüm sporcuların motivasyonunun yüksek olduğunu anlatan Albas, şunları kaydetti:

"Milli takım kamplarında sporcularımız daha iyi konsantre oluyor. Arkadaşlarıyla daha motive oluyorlar. Umut ediyorum ki yarışmalarda daha iyi dereceler elde edecekler. Sporcularımız günde iki defa havuza giriyor. Ayrıca analiz çalışmalarını görüntülü şekilde yapıyoruz. Kampta hava gayet iyi durumda. Sporcularımızın birbirleriyle uyumları güzel. Aksaray'da kaldığımız Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi de çok iyi."





- "Kampta antrenmanlarımız çok güzel gidiyor"

Milli yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet ise doğuştan görme engelli olduğunu ve bir yıldır milli takımda yer aldığını söyledi.

6 Türkiye rekoru, 10 Türkiye Şampiyonluğu olduğunu hatırlatan Kızılet, "Kampta antrenmanlarımız çok güzel gidiyor. Milli takımda arkadaş havası var. Hedefimiz inşallah Para Yüzme Dünya Şampiyonası'na katılabilmek ve iyi derece alıp 2024 Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na kota almak." ifadesini kullandı.

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