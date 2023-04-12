Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, taraftarlarla maç izledi

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AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 68 Aksaray Belediyespor ile Kepez Belediyespor'un karşılaşmasını taraftarlarla tribünden izledi.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, ligin 28. haftasında Kepez Belediyespor'u misafir etti.

Aydoğdu, mücadeleyi maraton tribününde öğrenci taraftarlarla takip etti.

Taraftarların tezahüratlarına katılan Aydoğdu, AA muhabirine, stada 68 Aksaray Belediyespor'a destek olmak için geldiklerini söyledi.

Gençlerle tribünde yer almanın çok keyifli olduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Gençlerle beraber olmak bize iyi geliyor. 68 Aksaray Belediyespor ile Kepez Belediyespor arasında 2 puan fark var. Bu maçı kazanırsak şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aşmış olacağız. Gençlerle beraber samimi bir şekilde şehrimizin takımını desteklemek için geldik."

Baştan sona çekişmeli geçen mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

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