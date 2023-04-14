Aksaray'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.



Can Ahmet Cansu (25) idaresindeki 68 ACF 417 plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolu Cezaevi Kavşağı'nda, Hanefi Can Göker yönetimindeki 68 KT 027 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Can Ahmet Cansu ile aynı araçtaki eşi Şemsi (20), kardeşleri Zeliha (19) ve Meryem Cansu (17) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırm Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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