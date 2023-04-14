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AKSARAY (AA) - Aksaray'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Küçük Bölcek Mahallesi 2610. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede yalnız yaşayan Selvihan Doğancı'dan (43) bir süre haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

Doğancı, gelen itfaiye görevlilerince kapısı açılan dairede yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Doğancı'nın öldüğü belirlendi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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