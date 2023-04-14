Aksaray'da AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı

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AKSARAY (AA) - AK Parti Aksaray milletvekili adayları programda tanıtıldı.

Kapalı pazar alanında iftar öncesi düzenlenen programda konuşan AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, bu seçimin diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Kentte güçlü bir şekilde seçim geçireceklerini aktaran Aydoğdu, bu seçimin Türkiye Cumhuriyeti'nin beka seçimi olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise vatandaşların partileri ve adaylarına teveccüh gösterdiğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk de seçim çalışmalarının süratle devam ettiğini dile getirdi.

Programda, partililere milletvekili adayları Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Sevinç Kasal ve Sinan Özkan tanıtıldı.

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