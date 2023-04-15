Sultanhanı Kervansarayı'na bu yıl 750 bin ziyaretçi bekleniyor

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AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor.

UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı, Konya-Aksaray kara yolunda Sultanhanı ilçesi girişinde bulunuyor.

Konya'daki Alaaddin Camisi'nin de mimarı olan Şamlı Muhammed Bin Havlan'ın inşa ettiği kervansaray, kesme taş malzemeyle örülen duvarları kulelerle desteklenmiş, revaklı avlulu yazlık kısmıyla kapalı holden oluşan iki bölümlü bir plana sahip.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kervansarayda hamam, mescit, yolculara özel odalar, salonlar ve ambarlar yer alıyor.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, AA muhabirine, Sultanhanı Kervansarayı'nın Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kervansaraylarından biri olduğunu söyledi.

Kervansarayın, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın kendilerine bir emaneti olduğunu belirten Solak, şöyle konuştu:

"Kervansarayımızda 2017'de restorasyon çalışmalarına başladık. Kervansaraydaki çalışmalar 2020'de tamamlanarak turizme açıldı. Gün geçtikçe turist sayımız da çoğalıyor. Her iki kapısı mermer işçiliğinde olan ve orijinalliğini yüzde 90'lara kadar koruyan böyle bir yapı başka yerde yok. Geçtiğimiz yıl 500 bine yakın yerli ve yabancı turist kervansarayımızı ziyaret etti."

Solak, Sultanhanı Kervansarayı'nı daha çok kişinin ziyaret etmesi için birçok proje yürüttüklerini ifade etti.

Bu yıl için rezervasyon yönünde olumlu dönüşler olduğunu vurgulayan Solak, "2023'te kervansaraya 750 bin yabancı ziyaretçi bekliyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız. Kervansarayımızın içine Sultanhanı ilçesiyle özdeşleşmiş halıları da yerleştirdik. Gelen gruplar çok beğeniyor. Turistlerimiz için çeşitli aktiviteler de düzenleyeceğiz." diye konuştu.

- "Selçuklu ve Osmanlı'yı tanımak için ziyarete geliyorlar"

Solak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası şubat ve martta ziyaret iptallerinin geldiğini ancak nisan ayının ortalarında bu durumun atlatılacağını dile getirdi.

Kervansaraya en çok Latin Amerika bölgesinden ziyaretçilerin geldiğini belirten Solak, şunları kaydetti:

"Bu yıl da ilk 3 aya bakıldığında yine aynı bölgeden yoğun misafirlerimiz geliyor. Ardından en çok İtalyanlar tercih ediyor. Çünkü, geçen yıl kervansarayda bir yarışma düzenlediler. Onun çok etkisi oldu. Buraya Latin Amerika ülkelerinden gelenlerle konuştuğumuzda bizlere Türk dizilerinden etkilendiklerini ve ziyarete geldiklerini söylüyorlar. Selçuklu ve Osmanlı'yı tanımak için ziyarete geliyorlar. Gün geçtikçe turist sayımız artıyor."

Fransız turist Lucie Stoffel ise arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'de keşfedilecek birçok yer olduğunu aktaran Stoffel, "Bunlardan bir tanesi de Sultanhanı Kervansarayı. Burayı görünce gerçekten duygulandık. Bu gibi hikayeleri olan yerleri ziyaret etmeyi çok seviyorum. Bu mükemmel anıtları herkesin görmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.





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