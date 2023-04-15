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Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Furkan Saldüz

Kuzeyboru: Paskova, Merve Atlıer, Rahimova, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Sabriye Dikmen, Ceren Önal, Klimets)

Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Chatchu-on (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Merve Nezir, Aleyna Vence)

Setler: 24-26, 26-28, 17-25

Süre: 99 dakika (33, 35, 31)





AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.





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