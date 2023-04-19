Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada sulama kanalına düşen çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Zafer Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalı kenarında oynayan Afganistan uyruklu Zahra Özbek (11), dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kanaldaki akıntı hızının fazla olması sebebiyle kanalın suyunun kesilmesinin ardından ekipler su altından ve su yüzeyinden arama çalışması başlattı.

Baba Abdulfatta Özbek, gazetecilere, çocuğunun bir saat önce kanala düştüğünü komşularının gördüğünü söyledi.

İşten geldikten sonra durumu öğrendiğini belirten Özbek, "Çocuk suya düşmüş. Bir saat olmuş, komşular görmüş, haber vermemiş." diye konuştu.

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