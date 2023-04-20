GÜNCELLEME - Aksaray'da düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Zafer Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında oynarken dengesini kaybedip düşen ve akıntıda kaybolan Afganistan uyruklu Zahra Özbek'in (11) bulunması için ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komando birlikleri, AFAD dalgıç ekipleri kanalın 12 kilometrelik kısmında arama yaptı.

İtfaiye ekipleri kanalın geçtiği merkez ilçeye bağlı Sapmaz köyünde Özbek'in cenazesine ulaştı.

Özbek'in cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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