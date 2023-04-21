Aksaray'da bayramlaşma programı düzenlendi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde düzenlenen programa AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Aydoğdu, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, devlet hastanesi, huzurevi, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığını ziyaret etti.

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