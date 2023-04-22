Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil tarlaya devrildi 5 çocuk yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 5 çocuk yaralandı.

Y.A'nın (15) kullandığı 68 AAR 510 plakalı dedesine ait otomobil, merkeze bağlı Sevinçli köyünde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Y.A. ile otomobildeki İ.K. (14), Ö.F.K. (12), Y.K. (15) ve R.E.T. (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Y.A'nın, otomobili dedesinden izinsiz aldığı ileri sürüldü.





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