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Aksaray'da kaçak silah ve uyuşturucu madde operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA

Aksaray'da kaçak silah ve uyuşturucu madde operasyonunda bir kişi tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kaçak silah ve uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Komando Asayiş timleri, yasadışı silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin adreslerinde arama yaptı.

Aramada, uzun namlulu silah, av tüfeği, 7 tabanca, 31 tabanca şarjörü, 8 tabanca kabzası, 270 tüfek fişeği, 384 tabanca fişeği, 19 av tüfeği fişeği, silah aparatı, bir miktar kenevir tohumu ve tarihi eser niteliğinde el çanı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince, gözaltına alınan zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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