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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Aksaray'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Aksaray'da konuştu:

AKSARAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Anadolu'nun şahlandığını, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin bekası için, dünyada bir güç ve odak noktası olmak için kararını verdiğini belirterek, "Her tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rüzgarı esiyor." dedi.

Demiröz, Aksaray Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen gençlerle kahvaltı programında, AK Parti olarak Anadolu'nun her yerini karış karış gezdiklerini söyledi.

Türkiye'nin geleceği, istikbali ve istiklali için adeta ayakta olduğunu aktaran Demiröz, şöyle konuştu:

"Anadolu çok çok iyi şahlanmış geliyor. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin bekası için, dünyada bir güç olmak ve odak noktası olmak için kararını vermiş. Her tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rüzgarı esiyor. Bugün Aksaray'da da bunu göreceğimden eminim. Türkiye 20 yıldır bir aşama kaydetti. 1990'lı yıllardaki vesayet odaklarını tek tek çökerterek, hür ve demokrat bir ülke haline geldi. Kimler, Türkiye'yi ve Erdoğan'ı istemiyor bir bakın. ABD, İsrail ve Avrupa Birliği, Erdoğan'a karşı. Çünkü, bütün gelişmeleri milli ve yerli şekilde organize ediyor. Türkiye yükseliyor, bölgesinde bir güç haline geldi. Akdeniz'de, Libya ile anlaşmaya vardı, 'Akdeniz'de ben yoksam, kimseyi buraya sokmam' dedi. Karadeniz'de doğal gazımızı keşfettik, rezervimizde çok çok iyi. İnşallah yeni rezervlerimiz de gelecek."

- "Güçlü bir ülkeyiz, bu gücü de gençlerimizden alıyoruz"

Demiröz, artık Türkiye'nin altyapı yatırımını tamamladığını, hem demokraside hem de ekonomi de çağ atlayacak konuma geldiğini dile getirdi.

Bu nedenle bu bölgede Türkiye'yi istemediklerine değinen Demiröz, şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen gençlerle birlikte inşallah Türkiye'yi dünya lideri yapmak ve ilk 10 ekonomi arasına sokmak için çabalayacağız. Sıkıntılarımız yok mu, var. Büyük bir depremi, asrın felaketini atlattık. İnanın, 60 günde 12 şehrin, ayağa kalktığını, dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu bizim milletimizin ferasetini ve yönetimdeki gücü gösteriyor. Güçlü bir ülkeyiz, bu gücü de gençlerimizden alıyoruz, geleceğimiz sizlersiniz. Sizlere güzel bir gelecek bırakmak için gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi gecesini gündüzüne katmış, dinlenmeden bu ülkenin yararına neler yapabileceğini planlıyor ve uyguluyor."

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bir yol ayrımında olduğunu ve karar vereceğini aktaran Demiröz, "Tam bağımsız Türkiye, istikbalini ve istiklalini kazanmış bir Türkiye. Yahut da yine dış ülkelerin ve buradaki uzantılarının boyunduruğu altına girmiş bir Türkiye. İşte bu kararı gençler ve onların aileleri ve Türk milleti verecek. Ben inanıyorum ki, doğru yapanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak." diye konuştu.

Demiröz, programın ardından Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret etti.

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