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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Aksaray'da muhtarlarla bir araya geldi:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Aksaray'da muhtarlarla bir araya geldi:

AKSARAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti'nin 20 yıldır vesayet odaklarıyla çok mücadele ettiğini belirterek, "Darbeler, afetler yaşadık ama bunlara rağmen Türkiye ekonomisi dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerin başında geldi." dedi.

Demiröz, Aksaray Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, salgın, savaş, "asrın felaketi" olarak nitelenen deprem ve ekonomik sıkıntılarla birlikte Türkiye'de tarımın öneminin bir kat daha arttığını söyledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 25'inin üzerinde bir kesimin tarımla uğraştığını belirten Demiröz, şöyle konuştu:

"Tarımın ne kadar önemli olduğunu pandemi ve savaşın ardından öğrendik. İnşallah Türkiye, bu gibi sıkıntıları daha hafif atlatmak için gıda stoklamasını, gıda arzını sağlayacak şekilde yapacak. Önümüzdeki dönemlerde bütçeden yapılan yardımlarda önceliğimiz sulama, baraj ve demir yolu olacak. Bu yatırımların hiçbir şekilde aksamasını istemiyoruz."

Demiröz, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bir yol ayrımına geldiğini dile getirdi.

Vatandaşların, ülkeyi yurt dışından veya onlardan destek alarak idare etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğine inandığını aktaran Demiröz, "AK Parti 20 yıldır vesayet odaklarıyla çok mücadele etti. Darbeler, afetler yaşadık ama bunlara rağmen Türkiye ekonomisi dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerin başında geldi. Sıkıntılarımız var biliyoruz. Pandemiden başlayarak bu tarafa doğru gelen sıkıntılar var." ifadesini kullandı.

- "Biz, birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek zorundayız"

Şu anda Türkiye'nin bekasının, istiklalinin söz konusu olduğunu, dışarıdan para alınarak sanayi, tarım ve ekonominin gelişmeyeceğini belirten Demiröz, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinde yüzde 20-25'lerden yüzde 80'lere vardık. Hamdolsun gemimizi, uçağımızı, ve uydularımızı yaptık. Türkiye, dünyada herkesin gıptayla takip ettiği özellikle gönül coğrafyamızdaki 60 ülkenin gözümüzün içine baktığı bir ülke haline geldi. Biz bu sorumluluğumuzu devam ettirmek zorundayız. Biz, birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek zorundayız. Biz, özgür yaşamaya alışık bir ülkeyiz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da bu ilerleme ve barış ortamı sizler sayesinde devam edecek."

Program, muhtarların taleplerinin alınmasının ardından sona erdi.

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