Aksaray'da havaya ateş eden 4 kişi yakalandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da havaya ateş eden 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çimeliyeni köyünde bir grubun tabancalarla havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve otomobillerinde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 89 tabanca fişeği, 13 av tüfeği fişeği ve kama ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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