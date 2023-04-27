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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı kahvaltı programında bir araya geldi

AA

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı kahvaltı programında bir araya geldi

AKSARAY (AA) - AK Parti Aksaray İl Başkanlığı, kahvaltı programında bir araya geldi.

Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, partililere 2002-2023 yıllarında tamamlanan ve devam eden projeler anlatıldı.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır Aksaray için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

Aydoğdu, kente bir çok proje kazandırdıklarını belirten Aydoğdu, "Milletimiz bize güveniyor. Bugün burada Aksaray için nelerin yapıldığını anlatıyoruz. İnşallah, Aksaray Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 80 destek verecek ve 4 milletvekili çıkaracak." diye konuştu.

İl Başkanı Hamza Aktürk ise AK Parti olarak Aksaray'da birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Biz AK Parti teşkilatı olarak reklam panolarında değil, milletin gönlünde olan bir teşkilatız. Her zaman vatandaşlarımızla iç içe olan bir partiyiz. Şehrimizin her yerinde imzamız var." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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