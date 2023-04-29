Aksaray'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'ten İstanbul'a akrabalarının nişan törenine giden Cem Ayar (57) idaresindeki 26 AAP 778 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolu Karacaören köyü yakınlarında bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Teslime (77), Vedat (61) ve Şerafettin Ayar (82) yaralandı.
Ekiplerce Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.