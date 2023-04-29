Aksaray'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Büyük Bölcek Mahallesi'nde Ali Uçak'ın (20) yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren Raşit Sancar (34) ve Nebi Kenter'in (27) Yeşilova Beldesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Uçak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki iş yerinde mobilya imalatı yapan Ali Uçak, kimliği belirlenemeyen zanlılarla tartışmış ve kavgaya dönüşen olayda tabancayla başından vurulmuştu.

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