Aksaray'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Laleli ve Kurtuluş mahallelerinde motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Olaya karıştığı belirlenen şüpheli Ş.B. (25), Hürriyet Mahallesi'nde ikametinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir kişinin apartmandan motosikleti alıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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