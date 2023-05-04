Aksaray'da bir kadın çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde 45 yaşındaki Nazlı Keskin, açtığı çiğ köfte dükkanı ve tarlada çalışarak evinin geçimini sağlıyor.



Keskin, beyin tümörü hastalığından 2019'da eşi Hüseyin'i, 18 yaşındaki oğlu Ali Keskin'i de 2 yıl önce trafik kazasından kaybetti.

Anne ve babası da yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Keskin, açtığı çiğ köfteci dükkanıyla geçimini sağlıyor.

Çalışkanlığı ve azmiyle kısa sürede işlerini yoluna koyan Keskin, eşinden kalan tarlasını da ekiyor.

Keskin, AA muhabirine, geçirdiği zor günleri çalışarak atlattığını söyledi.



İki kızının düğününü yaptığını, diğerinin nişanlı olduğunu aktaran Keskin, "10 yaşındaki oğlum Yusuf, sağ olsun her konuda bana yardımcı oluyor. Tarlada çalışıyoruz, sulama yapıyoruz, sulama borularını değiştiriyoruz." dedi.

Esnaflardan Ziya Güdendede ise Keskin ailesiyle komşu olduklarını kaydetti.

Keskin'in çok zor süreçleri başarıyla atlattığını vurgulayan Güdendede, Nazlı Keskin'in esnaflığının da komşuluğunun iyi olduğunu dile getirdi.

Esnaftan Leyla İriş de Keskin'in çalışma azmi, duruşu ve arkadaşlığıyla örnek olduğunu söyledi.



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