Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hasan Çiçek (27) yönetimindeki 63 AFR 035 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Elmas, kızı Çiğdem ve torunu Adeviye Arslanhan'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yayalar ve otomobilde bulunan Mehmet Çiçek (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elmas Arslanhan, hayatını kaybetti.

Sürücü Çiçek, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.