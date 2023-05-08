Aksaray'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'ten İstanbul'a giden Ali Çakal (49) kontrolündeki 34 BHL 508 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Çakal ile araçtaki B.B. (25), H.M. (17), C.H. (33) ve A.A. (17) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.B, H.M. ve A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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