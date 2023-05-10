Türk okçuluğunda hedef, 2024 Paris Paralimpik ve Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya

AKSARAY (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, hedeflerinin 2024 Paris Paralimpik ve Olimpiyat Oyunları'nda ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek, madalyalar kazanmak olduğunu söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde kampa giren paralimpik ve makaralı yay milli sporcular ile antrenörleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Sporcuların çalışmalarını yerinde gördüklerini vurgulayan Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Kampın ardından paralimpik milli takımımız, 13-21 Mayıs'ta Çekya'da düzenlenecek Para Okçuluk Avrupa Kupası'na katılmak üzere hareket edecek. Avrupa Kupası için sporcularımız burada kampa girdi. Ayrıca, bu yılki hedeflerimizden olan Paralimpik Dünya Şampiyonası'na da hazırlanıyoruz. Paralimpik Dünya Şampiyonası, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota veriyor. Asıl amacımız ve hedefimiz Paris kotası alabilmek. Aksaray, bu amacımıza hazırlık aşamasında en güzel yerlerden birisi."

Topaloğlu, makaralı yay kategorisindeki sporcuların da hazırlık kampında olduğunu ifade etti.

Sporcuların, 15 Mayıs'ta Şanghay'da başlayacak Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. Ayağına katılmak üzere burada hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Topaloğlu, "Olimpik takımımız, şu an Antalya'da kampta. Onlar da yine Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kota kazanmak üzere hazırlanıyor. Takımlarımız hep birlikte Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayak yarışmalarına katılmış olacak." diye konuştu.

Federasyon olarak planlı şekilde Paris 2024'e doğru yürüdüklerini aktaran Topaloğlu, şöyle devam etti:

"18-23 Nisan'da Antalya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 1. Ayak yarışmalarını federasyon olarak düzenlediğimiz çok başarılı bir şampiyonaydı. Sporcular, bu yıl ilk defa açık hava yarışmasına çıkmış oldu. Bütün ülkeler kendisi görerek eksikliklerini tamamladı. İlk 8'e kalan sporcularımız olimpiyat puanı topladı. Ümidimiz Şanghay'da yapılacak olan Okçuluk Dünya Kupası 2. Ayak yarışmalarında başarılarını tekrar etmeleri. Yine arkasından Kolombiya ve Paris'te iki yarışmamız daha var. O yarışmaların sonucunda da olimpiyat yolculuğumuzun belirli bir kısmını görmüş olacağız."





- "Birçok yeni Mete Gazoz geliyor"

Tokyo 2020'deki şampiyonluğun ardından Mete Gazoz'un çalışmalarına aynı şekilde devam ettiğini aktaran Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Mete Gazoz ve diğer sporcularımızın 2024 Paris Paralimpik ve Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize büyük bir başarı kazandıracağından hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü planlı ve disiplinli çalışmalarını sürdürüyor. Mete Gazoz, gibi birçok sporcumuz yetişiyor. Yakında çok başka isimlerle de çıkacak. Geriden gelen gençlerimiz de büyük başarılar gösteriyorlar ve önümüzdeki yarışmalarda onların da isimlerini hep birlikte duyacağız. Birçok yeni Mete Gazoz geliyor diyebiliriz."





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