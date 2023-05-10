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Makaralı Yay Milli Takımı'nda hedef, 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı kazanmak

AA

Makaralı Yay Milli Takımı'nda hedef, 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı kazanmak

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Makaralı Yay Milli Takımı, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde kampa giren ve Aksaray Okçuluk Salonu'nda antrenmanlarına devam eden makaralı yay milli sporcuları, günde çift antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Makaralı Yay Milli Takımı Antrenörü Evren Çağıran, kampta 3 erkek ve 3 kadın sporcu yer aldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Sabah ve öğleden sonra olmak üzere çift antrenman yapıyoruz. Kamp çok iyi geçiyor. Sporcularımızın durumu gayet iyi durumda. Hedefimiz, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta Berlin'de düzenlenecek 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Daha önce dünya ikincisi olmuştuk. Biz bu dereceleri geliştirip dünya şampiyonu olmayı düşünüyoruz."


-"İstiklal Marşı'nı okuyabilmek için kamplarımızda ter döküyoruz"

Milli okçu Emircan Haney ise kampın verimli geçtiğini anlattı.

Müsabakalardan iyi puanlar almaları gerektiğini vurgulayan Haney, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince yüksek puanlar alıp dünya kupası finallerine katılmayı istiyoruz. Orada da ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde tanıtıp, İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra okuyabilmek için kamplarımızda ter döküyoruz. Milli takımdaki tüm sporcular birbirini tanıyor, bu bizim için büyük bir avantaj. Antrenörlerimiz bizimle gayet iyi ilgileniyor. Antrenmanlarda, yarışmalara yönelik çalışıyoruz. Serbest, sıralama, eleme ve takım atışlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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