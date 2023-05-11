Sultanhanı ilçesine yeni yapılacak kapalı pazar ve fuar merkezinin temeli atıldı

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AKSARAY (AA) - Sultanhanı ilçesine yapılacak olan kapalı pazar ve fuar merkezinin temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Fahri Solak, ilçeye 6 bin metrekarelik alana sahip modern bir fuar ve pazar alanı oluşturacaklarını söyledi.

Projenin alt katında otopark olacağını belirten Solak, "Projemiz yatay mimiri özelliklerine sahip ve tek katlı olacak. Mimarisiyle göze hitap edecek bir yapı olacak. Burada, geleneksel el sanatlarının da yer aldığı bir alanda yapacağız. Projeyi yaklaşık 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacağız." dedi.

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