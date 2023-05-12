Aksaray ve Afyonkarahisar'da seçim malzemeleri ilçelere ve köylere ulaştırılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilçelerde ve köylerde sandık kurulu başkanları 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak malzemeleri adliyeden teslim alıyor.

Aksaray Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kuruluna gelen sandık başkanlarına, oy pusulaları ve mühürlerin bulunduğu malzemeler imza karşılığında teslim edildi.

Sandık kurulu başkanları, malzemeleri ulaştırmak için görevli oldukları bölgelere doğru yola çıktı.

Afyonkarahisar'da Karaman Mahallesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulu'na gelen sandık başkanları da seçimdeki oylama sürecinde kullanılacak malzemeleri teslim alarak görevli bulundukları bölgeye götürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.