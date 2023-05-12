MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aksaray'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aksaray'da konuştu:

AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aksaray'da konuştu:

AKSARAY (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpındığını ifade ederek, "Kervan yağmacıları, istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyor." dedi.

Bahçeli, partisince Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

- "İşsizliği ve yoksulluğu biz çözeceğiz"

Zulmün, zilletin ve zelil emellerin tam karşısında olduklarını belirten Bahçeli, "Demokraside yüksek standartları biz sağlayacağız. Milli birlik ve dayanışma ruhumuzu biz güçlendireceğiz. Ekonomik ve sosyal sorunların üstesinden biz geleceğiz. İşsizliği ve yoksulluğu biz çözeceğiz. Huzurlu insanlık ve haysiyetli istikbal hedeflerine birlikte ulaşacağız. Elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

- "FETÖ, Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor"

Bahçeli, cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti birlikte ihya edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aksaraylı kardeşlerim, sıra ve yetki hepinizde. Söz ve karar sizin. Ülke ve gelecek sizin. Vatan ve bayrak sizin. Devlet ve millet sizsiniz. Ne var ki geleceğinizi ve geçmişimizi karalamak isteyenler var. Zilleti, 'zemzem' diye servis edenler var. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Kervan yağmacıları, istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyor. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor."

- "Kılıçdaroğlu'nun demokrasi iddiaları yalandır"

Bahçeli, sosyal medyada Türkiye'ye savaş açıldığını, bütün FETÖ'cü ve Türkiye düşmanı yılan ve çıyanların iftira ve itibar suikastlarıyla insanlık değerlerini çiğnediğini anlattı.

Bunların Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yaptığını aktaran Bahçeli, "İnsanların mahremiyeti, özel hayatı, hak ve özgürlükleri en adi şekilde hedef alınmaktadır. FETÖ, geçmişteki hak ve hukuk ihlallerine bugünlerde yenilerini eklemektedir. Haysiyet cellatları kumpaslarını sürekli derinleştirmektedir. Zillet ittifakı ve adayı Kılıçdaroğlu ahlaksızlığın ve her türlü kanunsuz ilişki ağlarının göbeğindedir. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi iddiaları yalandır, adalet ve özgürlük sözleri baştan ayağa kandırmacadır." diye konuştu.

- "Kaybedeceklerini biliyorlar"

Bahçeli, gerçek manasından koparılmış bir demokrasinin, sadece demagojiyi besleyeceğini, bunun yanı sıra despotik tahakkümlere davetiye çıkaracağını ifade etti.

Demokrasinin ihanetin kılıfı olamayacağını ve egemenliğe kast etmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Zillet ittifakının son zamanlarda yaygınlaştırdığı provokasyonlar, bu ittifakın ürettiği karanlık kampanyalar tükenmiş, iç kargaşaya gömülmüş bir Türkiye'nin fragman gösterisinden başka bir şey değildir. Alayı bir olmuşlar, saldırıya geçmişler. Çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Bu itibarla en ağır insanlık suçu işliyorlar. Montajlarla, dublajlarla, sahte yazışmalarla ve üretilmiş aşağılık iddialarla ahlak cinayetinin faili olmuş vaziyetteler." ifadelerini kullandı.

- "Teröristler, hem devlet hem de demokrasi düşmanıdır"

Bahçeli, Türk milletini etnik ve mezhep temelli bölünmesine çanak tutanların, bunun planını yapanların vatan haini olduğunu savundu.

Devleti yıktırmayacaklarını, vatanı parçalatmayacaklarını, milleti böldürmeyeceklerini aktaran Bahçeli, "Katile katil, caniye cani, teröriste hain diyemeyen, sırf siyasi rant devşirmek için bölücülerle bir ve aynı kareye girmekten sakınmayan her kim varsa demokrasiyle arasına geceyle gündüz gibi mesafe koymuştur. Sorosçu Osman Kavala'yı savunmak, terörist Demirtaş'a methiyeler düzmek adalet, demokrasi ve hürriyet konusu değil, işlenmiş suç ve hıyanete taammüden ortaklıktır. Kılıçdaroğlu, bu suça ortaktır. Teröristler, hem devlet hem de demokrasi düşmanıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, PKK'lı teröristlerin desteğine bel bağlamanın, küresel emperyalizme gönüllü taşeronluk yapmanın utanç verici bir terör hayranlığı olduğunu dile getirdi.

Terörle mücadele sürecinde demokrasinin hiçe sayıldığını iddia etmenin terörist üslubu olduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Demokrasinin arkasına sığınıp Türkiye'yi yaylım ateşine tutmana, sanal ihtilaflar üretip bunu yaymana Türk milleti tahammül etmeyecek, Aksaray suskun kalmayacaktır. Biliniz ki, Türklüğü Anayasadan çıkarmak demek Türk'e biçilmiş kefen demektir ve Türkiye'nin temellerine dinamit döşemek demektir. Allah ecelden aman verdiği müddetçe, son Türk oğlu Türk yaşadığı sürece bu topraklardan Türk'ü ve Türk milletini hiç kimse, hiçbir alçak, hiçbir dış bağlantılı hain sökemez, buna güç yetiremez. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda saklıdır."

Bahçeli, 14 Mayıs'tan sonra, yasama faaliyetlerine etkinlik kazandırmak, denge ve denetim işlevinin teminatı olmak için MHP'nin, TBMM’de yüksek bir temsil gücü elde etmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partisine destek istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur (2)
YEREL HABERLER Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli ...
Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt, istifa ederek Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı
YEREL HABERLER Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt, ...
Aksaray'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç hastanede öldü
YEREL HABERLER Aksaray'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç ...
Aksaray ve Afyonkarahisar'da seçim malzemeleri ilçelere ve köylere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Aksaray ve Afyonkarahisar'da seçim malzemeleri ...
Tabancayla başından vurulan mobilyacı 14 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Tabancayla başından vurulan mobilyacı 14 gün sonra ...
Hobi amaçlı başladığı okçulukta milli takımın başarısı için ter döküyor
YEREL HABERLER Hobi amaçlı başladığı okçulukta milli takımın ...
Aksaray'da otomobil hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray'da otomobil hırsızlığına karışan 2 şüpheli ...
Para Okçuluk Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na odaklandı
YEREL HABERLER Para Okçuluk Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik ...
Sultanhanı ilçesine yeni yapılacak kapalı pazar ve fuar merkezinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Sultanhanı ilçesine yeni yapılacak kapalı pazar ve ...
Ihlara Vadisi'nin ziyaretçi sayısı karşılama merkeziyle artırılacak
YEREL HABERLER Ihlara Vadisi'nin ziyaretçi sayısı karşılama ...
Makaralı Yay Milli Takımı'nda hedef, 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı kazanmak
YEREL HABERLER Makaralı Yay Milli Takımı'nda hedef, 2023 Dünya ...
Goalball Milli Takımı, Paralimpik Yaz Oyunları'na iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Goalball Milli Takımı, Paralimpik Yaz Oyunları'na ...
Türk okçuluğunda hedef, 2024 Paris Paralimpik ve Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya
YEREL HABERLER Türk okçuluğunda hedef, 2024 Paris Paralimpik ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.