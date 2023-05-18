Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, smaçör Tuğba Şenoğlu'nu transfer etti

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AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Kuzeyboru, milli smaçör Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Tuğba Şenoğlu İvegin ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Tuğba Şenoğlu'nun yeni sezonda Aksaray seyircisi ile buluşacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya Kulüpler şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 23 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğu, 4 lig şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Kupası, 3 Kupa Voley ve daha birçok başarısıyla dolu dolu geçirdiği kariyeri ile ülkemiz voleybolunun önemli ismi Tuğba Şenoğlu, yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek. Tecrübeli oyuncu Tuğba'nın takımımıza katkı sağlayacağına inanıyor, takımımızın hedefleri doğrultusunda, Tuğba ile birlikte güçlü bir sezon geçirmeyi umuyoruz."

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