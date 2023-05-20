Aksaray'daki gençlik şöleninde kurum müdürlerinin çektiği halat koptu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen gençlik şöleninde halat çekme yarışında kurum müdürlerinin çektiği halat koptu.
Aksaray Valiliğince Kılıçarslan Parkı'nda dün düzenlenen şölende gençler çeşitli yarışmalar ve sportif etkinliklerle eğlendi.
Vali Hamza Aydoğdu'nun hakemliğinde kurum müdürlerinin yaptığı halat çekme yarışında, halat kopunca kurum müdürleri yere yığıldı.
Aydoğdu, yarışmanın berabere kaldığını belirterek birim amirlerini madalyayla ödüllendirdi.