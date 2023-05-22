Aksaray'da park halindeki kamyonetten hırsızlık güvenlik kamerasında

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kamyonetten demir çalan şüphelilerin hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde park halindeki kamyonetinde yüklü demirlerin çalındığını fark eden inşaat ustası Adem K, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
Ekiplerin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, kamyonete yaklaşan motosikletli iki kişinin kasadaki demirleri motosikletlere yükleyerek uzaklaşması yer aldı.