Aksaray'da rezidansın 7. katındaki balkondan düşen hemşire öldü

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir doktorun dairesinin bulunduğu 7. kattaki balkondan düşen hemşire hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kentte özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Saliha Tuncel (24), aynı hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan Halil İbrahim A'nın (43), Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan, 3. kattaki balkona düştü.

Ağır yaralanan Tuncel, 112 Acil Sağlık ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tuncel, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Doktor Halil İbrahim A. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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