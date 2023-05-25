Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde görev alan AFAD gönüllüleriyle buluştu.



Aydoğdu, Aksaray Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AFAD gönüllülerinin emeklerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Gönüllü vatandaşlara ne kadar teşekkür edilse az kalacağını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"O zor günlerde bizlere yardımcı oldunuz. Hepiniz iyi ki varsınız. Allah bizlere bir daha böyle zor günler yaşatmasın. Orada gece gündüz demeden çalışma yürüttünüz. Bazı arkadaşlarımız günde bir saat bile uyuyamıyordu. O yıkıntının altından vatandaşlarımızı canlarınızı hiçe sayarak çıkardınız. Allah hepinizden razı olsun. Ne zorluklarda çalışmalar yürüttüğünüzü tüm ülke gördü. Sizlerin bu çalışmaları hiç ama hiç unutulmayacak."



Aydoğdu, AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi taktim etti.

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