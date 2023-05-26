Aksaray'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Gökhan Töktepedük (24) idaresindeki 68 KK 856 plakalı minibüs, Aksaray-Konya kara yolu Polis Okulu Kavşağı'nda, Yakup Böge'nin (37) kullandığı 68 AAY 753 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle araçlardaki İsmet Kara (30), Samet Aytekin (24) ve İbrahim Arslanhan (22) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Böge'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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