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GÜNCELLEME - Aksaray'da hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

AA

GÜNCELLEME - Aksaray'da hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in bir rezidansın 7. katındaki balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan doktor ve hastanenin müdürü adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. (43) ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö, hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan H.İ.A. ve Ç.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ölen hemşirenin babası Salim Tuncel, Aksaray Adliyesi önünde gazetecilere, devletin konuyu takip ettiğini söyledi.

Kızının intihar ettiğine inanmadığını dile getiren Tuncel, şöyle konuştu:

"Çocuğum intihar edecek karakterde biri değildi. Gerekli ifadelerimi savcılarıma ilettim. Savcılar gerekli açıklamaları yapacak. Devletimiz gerekeni takip ederek, yapacak. Kızımla en son salı günü görüşmüştüm. Kızımla gezmeyi düşünüyorduk. Kızım istifa edecekti. Görmediğim ve duymadığım konular hakkında bir şey söylemek istemiyorum."

Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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