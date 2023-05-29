Aksaray'da rezidansın 7. katından düşerek ölen hemşirenin annesi konuştu:

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin annesi, kızının katillerinin bulunmasını istedi.

Yaşamını yitiren hemşire Saliha Tuncel'in annesi Hacer Tuncel, dilekçe vermek üzere Aksaray Adalet Sarayı'na geldi.

Anne Tuncel, gazetecilere, kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi.



Kızının katillerinin bulunmasını isteyen Tuncel, "Bana acımı yaşatmayıp buralara getirdiler. Dayanacak gücüm kalmadı, benim çocuğum öyle bir insan değildi. Beni gezdirmeyi, yaşatmayı çok severdi. Bir gün önce konuşmuştum, 'seni gezdireceğim' diyordu. Bir ay önce araba almıştı. Seçimde beni gezdirmişti. 'Haftaya seçim için bir daha gelip gezdireceğim' diyordu." ifadesini kullandı.

Olayın aydınlatılması için yardım beklediklerini aktaran Tuncel, "Babası, kardeşleri, hepimiz hastalandık. Ne güzel bir hayatımız vardı, bunu bana neden yaşattılar. Benim çocuğum melekti, bir kuşu incitmedi, hiçbir sıkıntısı yoktu." dedi.

Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti.

Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.