Terör gazisi, Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın başarısı için ter döküyor

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AKSARAY (AA) - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Batman'ın Sason ilçesindeki 7. Jandarma Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken mayına basarak her iki bacağını da diz hizasından kaybeden Mehmet Orçan, Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın başarısı için aralıksız çalışıyor.

Beş yıl önce başladığı oturarak voleybolda, başarılarının ardından milli takıma kadar yükselen 47 yaşındaki Orçan, uğruna gazi olduğu ülkesini paralimpik oyunlarında temsil etmek istiyor.



Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde 22-25 Haziran'da Balıkesir'de düzenlenecek Avrupa Uluslar Altın Ligi için hazırlıklarını sürdüren milli takımda Orçan, AA muhabirine, Batman'ın Sason ilçesindeki 7. Jandarma Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini yaparken 1996'da mayına bastığını ve iki bacağını da dizden kaybettiğini anlattı.

Her sağlıklı insanın engelli adayı olduğunu hatırlatan Orçan, "Bugün sağlamız ama yarın ne olacağımız belirsiz. Psikolojik olarak zor günleri spor organizasyonları sayesinde kolayca atlattım. Bu tür organizasyonlar engelliler için önemli. Spor, insanın kendisini geliştirmesini sağlıyor." dedi.



Orçan, engelli bireylerin spor konusunda hiçbir şeyden çekinmemesi gerektiğini vurguladı.

Spor organizasyonları ve topluluklara katılmanın engelli bireyleri hayata bağladığını belirten Orçan, "Spor, hayatımıza yeni bir sayfa açar. Bu sayfanın içerisinde spor sayesinde güzel şeyler birikir. 'Bunca zaman boşa geçirmişim.' der. Utanacak, çekinecek hiçbir pozisyon yok. Hayata tekrardan pozitif olarak başlasınlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için kamplarda yoğun çalıştıklarını vurgulayan Orçan, milli takım formasıyla vatana hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Gazi olduktan sonra ilk olarak halterle ilgilendiğini anlatan Orçan, şunları söyledi:

"Bir süre sonra ağır geldiği için bırakmak zorunda kaldım. 2018'de oturarak voleybol oynamaya başladım. Önceden de voleybol oynardım fakat profesyonel değildim. Kampta Avrupa Uluslar Altın Ligi'nde derece almak için çalışıyoruz. Birlikte iyi bir derece alacağımıza inanıyorum. Kampta güzel bir dayanışma ortamı var. Sporcu arkadaşlarımla birbirimizi motive ediyoruz. Ay yıldızlı formayı giymek gurur verici. Vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele etmiş birisi olarak milli formayı terletmek çok güzel bir duygu, anlatılmaz yaşanır."

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