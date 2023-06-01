Doğuştan felçli milli voleybolcu Selim Akyayla, zor günleri başarılarıyla aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğuştan felçli milli voleybolcu Selim Akyayla, zor günleri başarılarıyla aştı

AA

Doğuştan felçli milli voleybolcu Selim Akyayla, zor günleri başarılarıyla aştı

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine hobi amaçlı başladığı oturarak voleybolda başarıyı yakalayan doğuştan felçli Selim Akyayla, Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'nın başarısı için ter döküyor.

Konya'da doğuştan felçli olarak dünyaya gelen, tedavi ve gösterdiği azimle yürümeyi başaran 20 yaşındaki Selim Akyayla, 2017'de öğretmeninin yönlendirmesiyle oturarak voleybola başladı.

Selim Akyayla, Karaman Özel İdare Spor Kulübü ile 2021 ve 2022'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Başarılı performansıyla milli takıma seçilen genç sporcu, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde birinci sınıfta okuyor.

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde 22-25 Haziran'da Balıkesir'de düzenlenecek Avrupa Uluslar Altın Ligi için hazırlıklarını sürdüren milli takımda yer alan Selim Akyayla, AA muhabirine, 6 yıldır oturarak voleybol oynadığını ve yaklaşık 2 yıldır milli takımda yer aldığını söyledi.

İki Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirten Selim Akyayla, şöyle konuştu:

"Milli takım kampı güzel gidiyor. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Önümüzde Avrupa Uluslar Altın Ligi var, hazırlıklarımızı onun için yapıyoruz. İnşallah orada kürsüye çıkmak istiyoruz. Bunun için kamplarda rakiplerimizin analizlerini yapıyor ve ona göre çalışıyoruz. Çalışmalarımız, daha çok teknik ve taktiksel ağırlıklı geçiyor. Direkt maç ve başarıya odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Kampın ortamı güzel. Tam bir aile havası var."

Selim Akyayla, yüzde 61 engelli olduğunu ancak bunu kafasına takmadığını ve her şeyi başarmaya çalıştığını ifade etti.

Küçük yaşta birçok ameliyat geçirdiğini dile getiren Selim Akyayla, "Fizik tedavi süreçlerim oldu. Yürüyebilmek için çok çabaladım. Allah'a şükür şu anda yürüyebiliyorum. Engelim sadece ayaklarımda kaldı. Eskiden yürümeyi bırak kıpırdayamıyordum." ifadelerini kullandı.


- "2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak istiyoruz"


Selim Akyayla, sporun bu süreçte kendisine çok yararı olduğunu ve öz güvenini artırdığını vurguladı.

Milli formayı giymenin anlatılamayacak kadar büyük bir duygu olduğunu aktaran Selim Akyayla, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en iyi oyuncusu olmak istiyorum. Aktif voleybolu bırakınca da milli takımın başına antrenör olmak istiyorum. Avrupa Uluslar Altın Ligi'ne hazırlanıyoruz. Bizim için zor bir süreç. Diğer takımlar bizden daha tecrübeli ve güçlü. Maçlarda kanımızın son damlasına kadar mücadele ediyoruz. Takım olarak hedeflerimiz büyük. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da rezidanstan düşen hemşirenin ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapıldı
YEREL HABERLER Aksaray'da rezidanstan düşen hemşirenin ölümüne ...
Polis sevgilisini başından vurmuştu; daha önce eşi boğazından bıçaklamış
YEREL HABERLER Polis sevgilisini başından vurmuştu; daha önce eşi ...
(ÖZEL) A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İran ile hazırlık maçı yapacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol ...
Terör gazisi, Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın başarısı için ter döküyor
YEREL HABERLER Terör gazisi, Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.