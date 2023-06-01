Aksaray'da köy okulunun kullanılmayan bölümü oyun sınıfına dönüştürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da köy okulunun kullanılmayan bölümü velilerin desteğiyle oyun ve aktivite sınıfına dönüştürüldü.

Eskil ilçesindeki Karakol İlkokulu'nun kullanılmayan bir bölümü önce temizlendi ve boyandı. Ardından trambolin, dart, masa hokeyi, basketbol oyun aleti, tırmanma duvarı, elektronik bateri gibi çeşitli aletler alınarak yerleştirildi.

Okul müdürü Sedat Arslan, AA muhabirine, oyun sınıfı oluşturmak için 2022'de işe başladıklarını, uzun uğraşlar sonunda tamamladıklarını söyledi.

Karakol köyünün en yakın ilçeye 50 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Arslan, "Okulumuz ilçeye uzak olması sebebiyle öğrenciler bu gibi oyunlardan eksik kalmaması adına köy halkıyla bir olarak böyle bir çalışma başlattık. 120 bin liralık bir bütçeyle tamamlanan oyun ve aktivite merkezi okul öğrenci ve köy halkımızın hizmetine açtık." diye konuştu.

Öğrencilerinden Sudenaz Meral ise oluşturulan oyun sınıfını çok sevdiklerini, hiç çıkmak istemediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.