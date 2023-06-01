Aksaray'da köy okulunun kullanılmayan bölümü oyun sınıfına dönüştürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da köy okulunun kullanılmayan bölümü oyun sınıfına dönüştürüldü

AA

Aksaray'da köy okulunun kullanılmayan bölümü oyun sınıfına dönüştürüldü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da köy okulunun kullanılmayan bölümü velilerin desteğiyle oyun ve aktivite sınıfına dönüştürüldü.

Eskil ilçesindeki Karakol İlkokulu'nun kullanılmayan bir bölümü önce temizlendi ve boyandı. Ardından trambolin, dart, masa hokeyi, basketbol oyun aleti, tırmanma duvarı, elektronik bateri gibi çeşitli aletler alınarak yerleştirildi.

Okul müdürü Sedat Arslan, AA muhabirine, oyun sınıfı oluşturmak için 2022'de işe başladıklarını, uzun uğraşlar sonunda tamamladıklarını söyledi.

Karakol köyünün en yakın ilçeye 50 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Arslan, "Okulumuz ilçeye uzak olması sebebiyle öğrenciler bu gibi oyunlardan eksik kalmaması adına köy halkıyla bir olarak böyle bir çalışma başlattık. 120 bin liralık bir bütçeyle tamamlanan oyun ve aktivite merkezi okul öğrenci ve köy halkımızın hizmetine açtık." diye konuştu.

Öğrencilerinden Sudenaz Meral ise oluşturulan oyun sınıfını çok sevdiklerini, hiç çıkmak istemediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
YEREL HABERLER Aksaray'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" ...
Doğuştan felçli milli voleybolcu Selim Akyayla, zor günleri başarılarıyla aştı
YEREL HABERLER Doğuştan felçli milli voleybolcu Selim Akyayla, zor ...
Aksaray'da rezidanstan düşen hemşirenin ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapıldı
YEREL HABERLER Aksaray'da rezidanstan düşen hemşirenin ölümüne ...
Polis sevgilisini başından vurmuştu; daha önce eşi boğazından bıçaklamış
YEREL HABERLER Polis sevgilisini başından vurmuştu; daha önce eşi ...
(ÖZEL) A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İran ile hazırlık maçı yapacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol ...
Terör gazisi, Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın başarısı için ter döküyor
YEREL HABERLER Terör gazisi, Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.