Aksaray'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin vinç operatörünün yargılanmasına başlandı

ABD, British Airways’e pandemideki uçuş iptalleriyle ilgili 1,1 milyon dolar para cezası kesti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde vince çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili hakkında dava açılan vinç operatörü, hakim karşısına çıktı.

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Batur, avukatı ve kazada ölenlerin yakınları katıldı.

Sanık Batur, soruşturma aşamasında olayın şokuyla ifade verdiğini, sağlık ekiplerinin kendisine sakinleştirici ilaç yaptığını söyledi.

Kazanın olduğu kara yolunda tek aracın gidebileceğini anlatan Batur, "Karşı taraftan gelen kişinin ve arkadaki aracın sıkışma ihtimaline karşı sol sinyalimi verdim ve durdum. Arkamızdan gelen araç bize çok hızlı çarptı. Hemen araçtan indim 112'yi aradım." dedi.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ali Osman Gezginç'in babası Ahmet Gezginç ise oğlunun kendisinin otomobilini alarak torununu hastaneye götürdüğünü dile getirdi.

Kendisinin olayı sonradan duyduğunu belirten Gezginç, şunları kaydetti:

"Sanığı tanımıyorum. Sanığın amcası ve tanıdıkları taziye ziyaretini geldi. Ancak torunum 31 gün hastanede yattı, hiç kimse aramadı. Eşim kazadan sonra beyin kanaması geçirdi. Hala hastanede tedavi görüyor. Bu kaza sonuçta bile bile olmadı. Bu arkadaşın ceza almasını istemiyorum. Aracım 300-350 bin lira değerinde. Bu maddi kayıp karşılanırsa, şikayetimden vazgeçerim. Davaya katılmak istiyorum."

Gezginç'e bilirkişi raporunu okuyan mahkeme başkanı, vinç sürücüsünün B sınıfı ehliyeti olduğunu, bu aracı C sınıfı ehliyeti olan kişilerin sürebileceğini ve kazanın oluş sebebine göre asli kusurlu bulunduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.

- Olayın geçmişi

Ali Osman Gezginç'in kullandığı 42 DDM 36 plakalı otomobil, 20 Ocak'ta Eskil-Eşmekaya kara yolu Akgöl Kavşağı'nda, Mahmut Batur idaresindeki 42 ACM 64 plakalı vince arkadan çarpmış, sürücü ile eşi Nazmiye Gezginç kaza yerinde, 26 günlük Elif Yüsra Gezginç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazadan ağır yaralı kurtulan ve Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Gezginç (13) de kazadan bir ay sonra yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.