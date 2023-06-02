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Aksaray'da bisiklet çalan 3 şüpheli tutuklandı

AA

Aksaray'da bisiklet çalan 3 şüpheli tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bisiklet hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Paşacık Mahallesi'nde bir apartmanın garajından bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bisikletleri çaldığı öne sürülen E.G. (29), R.G. (23) ve B.S'yi (19), Zafer Mahallesi'nde saklandıkları ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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