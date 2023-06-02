Aksaray'da bisiklet çalan 3 şüpheli tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da bisiklet hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Paşacık Mahallesi'nde bir apartmanın garajından bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bisikletleri çaldığı öne sürülen E.G. (29), R.G. (23) ve B.S'yi (19), Zafer Mahallesi'nde saklandıkları ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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