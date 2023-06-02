68 Aksaray Belediyespor'dan "çalıntı kupa" paylaşımıyla ilgili açıklama:

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AKSARAY (AA) - TFF 3. Lig 3. Grubu zirvede tamamlayarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor, şampiyonluk kupasının çalındığı yönündeki paylaşımın, vefat eden taraftar anısına Galatasaray ile özel maç istedikleri için yapıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, şampiyonluk kupasına gözleri gibi baktıkları dile getirilirken, "Şampiyonluğumuza 5 maç kala tribünde tezahürat ederken rahatsızlanarak vefat eden 16 yaşındaki taraftarımız Muhammed Eren Yılmaz'ın ismini tüm Türkiye'ye duyurmak ve hatırlatmak için böyle bir paylaşım yaptık. Şimdi tüm dikkatleri çekmişken koyu bir Galatasaray taraftarı olan Yılmaz kardeşimiz anısına Galatasaray'a bir dostluk maçı teklif ediyoruz. Şimdi gözler Galatasaray'da." ifadeleri kullanıldı.





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