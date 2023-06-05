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AKSARAY (AA) - Aksaray'da bıçaklı kavgada lise öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde lise öğrencileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi S.F. (17) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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