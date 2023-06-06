Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Aksaray'da tanıtıldı

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AKSARAY (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Aksaray'da tanıtım için sergilendiği okulda ilgi gördü.

Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Aksaray'ın merkeze bağlı Gençosman köyünde vatandaşların beğenisine sunuldu.



Vatandaşlar, okul bahçesinde sergilenen aracın etrafında halay çekerek hatıra fotoğrafı çektirdi.





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