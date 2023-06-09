Aksaray'da hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi öldü

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Fatih Çiftçi idaresindeki 06 AD 9787 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Niğde otoyolunun 188. kilometresinde bariyerlere çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki Emin Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü Çiftçi de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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