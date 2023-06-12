Aksaray'da evde alıkonulduğu ileri sürülen genç kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da arkadaşının evinde alıkonulduğu iddia edilen genç kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstiklal Mahallesi'nde erkek arkadaşının 3. kattaki evinde alıkonulduğu ileri sürülen Ş.D. (25) adlı genç kız, balkondan ip sarkıtarak inmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ş.D, mahsur kaldığı evden itfaiye ekiplerinin balkona uzattığı merdivenle kurtarıldı.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Ş.D'nin, şikayetçi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.