Aksaray'da evde alıkonulduğu ileri sürülen genç kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da arkadaşının evinde alıkonulduğu iddia edilen genç kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstiklal Mahallesi'nde erkek arkadaşının 3. kattaki evinde alıkonulduğu ileri sürülen Ş.D. (25) adlı genç kız, balkondan ip sarkıtarak inmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ş.D, mahsur kaldığı evden itfaiye ekiplerinin balkona uzattığı merdivenle kurtarıldı.
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Ş.D'nin, şikayetçi olduğu öğrenildi.