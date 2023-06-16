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TBB Başkanı Sağkan, kadın avukatın ölümünde cinayet şüphesine dikkati çekti:

AA

TBB Başkanı Sağkan, kadın avukatın ölümünde cinayet şüphesine dikkati çekti:

AKSARAY (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Ankara'da kadın avukatın silahla vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili, "Bu dosyadaki bazı deliller konuya ilişkin olarak bir cinayet şüphesinin ağırlıklı olduğunu bizlere gösteriyor." dedi.

Sağkan, Aksaray Barosu Konferans Salonu'nda, gazetecilere, ölen avukat Belen Nesil Coşğun için çok derin bir üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Bugün 24 yaşında gencecik meslektaşını sonsuzluğa uğurladıklarını belirten Sağkan, şöyle konuştu:

"Önünde çok güzel günleri olan, meslek yaşantısında yüzlerce kadın, çocuk ve insan hakları için mücadele edecek meslektaşımızı kaybettik. Soruşturmanın selameti ve meslektaşımızın manevi hatırasına saygı bakımından Ankara Barosu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamalarına itibar edilmesinin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Başsavcılığın yürüttüğü etkin bir soruşturma var. Ankara Barosunun aynı zamanda TBB'nin de soruşturma sürecini son derece etkin şekilde takip edeceğini paylaşmak istiyorum. Bu dosyadaki bazı deliller konuya ilişkin olarak bir cinayet şüphesinin ağırlıklı olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak net sonucun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Barosu tarafından açıklanmasını beklemek durumundayız."

Ankara'nın Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidanstan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerinde 24 yaşındaki Coşğun'u asansör kapısı önünde silahla vurulmuş halde bulmuş, Çoşğun kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammet B, gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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