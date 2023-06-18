Aksaray Belediyesinden temizlik işçisine "Babalar Günü" sürprizi

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AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi, "Babalar Günü" dolayısıyla bir çalışanına sürpriz yaptı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, babalar günü dolayısıyla temizlik işçisi Hazret Özkanlı'ya kutlama hazırlattı.

Özkanlı'nın oğulları 9 yaşındaki Mustafa ve 6 yaşındaki Yusuf, belediye çalışanlarının yardımı ile babaları için bir video çekti.

Çalışanlar, videoyu baba Hazret Özkanlı'nın çalışma alanı olan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki dev ekrana yansıttı.

Görev alanında temizlik çalışmalarına devam eden Özkanlı, çocuklarının, "Baba arkanı dön" diye seslenişini duydu.

Dev ekranda çocuklarının olduğunu gören Özkanlı, "Baba iyi ki varsın. İyi ki bizim babamızsın, bizim için gece gündüz demeden çalışıyorsun. Seni çok seviyoruz. Babalar günün kutlu olsun." cümlelerini duyunca duygulu anlar yaşadı.

Özkanlı, sürprizden dolayı Dinçer'e ve kurum yöneticilerine teşekkür ederek tüm babaların gününü kutladı.

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